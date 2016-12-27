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Сибирское агентство новостей
Кемерово
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Среди пассажиров рухнувшего Ту-154 был новокузнечанин

Главная Общество
Кемерово
08:54 27 Декабря 2016
самолет, происшествия, общество
Источник: Продвижение
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55-летний новокузнечанин Юрий Новокшанов был одним из пассажиров потерпевшего крушение самолета Ту-154. Его имя указано в списке, опубликованном Министерством обороны России.

Юрий Новокшанов являлся членом ансамбля имени Александрова. 64 артиста направлялись на базу в Сирии Хмеймим, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.

Всего на борту Ту-154 находились 92 человека. Среди них также были военнослужащие Минобороны и девять журналистов «Первого канал», НТВ и телеканала «Звезда». Также в самолете была Елизавета Глинка, врач и глава фонда «Справедливая помощь», известная как Доктор Лиза.

Крушение самолета могло произойти из-за перегруза и отказа техники. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник указывает на свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования. По словам источника, они «говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине - возможно, перегруза и технической неисправности - рухнул в море». Он также рассказал, что по свидетельствам очевидцев, самолет необычно долго летел низко, не набирая высоту.

Версия теракта, по его словам, на данном этапе «практически исключена».

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