Среди пассажиров рухнувшего Ту-154 был новокузнечанин

55-летний новокузнечанин Юрий Новокшанов был одним из пассажиров потерпевшего крушение самолета Ту-154. Его имя указано в списке, опубликованном Министерством обороны России.

Юрий Новокшанов являлся членом ансамбля имени Александрова. 64 артиста направлялись на базу в Сирии Хмеймим, чтобы поздравить российских военных с Новым годом.

Всего на борту Ту-154 находились 92 человека. Среди них также были военнослужащие Минобороны и девять журналистов «Первого канал», НТВ и телеканала «Звезда». Также в самолете была Елизавета Глинка, врач и глава фонда «Справедливая помощь», известная как Доктор Лиза.

Крушение самолета могло произойти из-за перегруза и отказа техники. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник указывает на свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования. По словам источника, они «говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине - возможно, перегруза и технической неисправности - рухнул в море». Он также рассказал, что по свидетельствам очевидцев, самолет необычно долго летел низко, не набирая высоту.

Версия теракта, по его словам, на данном этапе «практически исключена».