В Кемерове судят ОПГ, помогавшую легализовать мигрантов

В Кемерово ОПГ из 10 человек будут судить за организацию незаконного пребывания в России иностранцев. Первый заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко утвердил обвинительное заключение по этому делу.

По данным региональной прокуратуры, преступную группу организовали 52-летняя женщина и 35-летний мужчина. ОПГ действовала с ноября 2013-го по ноябрь 2014 годов.

Как сообщили в пресс-службе кузбасской полиции, у двух организаторов группы было восемь подельников. За деньги они обеспечивали иностранцев поддельными миграционными документами, а также подкупали людей, чтобы те согласились зарегистрировать нелегальных мигрантов у себя.

Всего за год участники группы обеспечили незаконное пребывание на территории РФ 700 иностранцев. К преступлениям были привлечены 89 человек, которые не входили в состав ОПГ. Эти люди выполняли роль принимающих сторон. Материалы в отношении них выделены в отдельное производство.

Среди 700 иностранцев, в основном, были граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Участникам ОПГ предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Санкции статьи предусматривают в качестве наказания до семи лет колонии.