27 декабря
Кемерово
погода -16 °C
курсы валют
60.91
 
€ 63.73
18+
Сибирское агентство новостей
Кемерово
...

В Кемерове судят ОПГ, помогавшую легализовать мигрантов

Главная Общество
Кемерово
08:51 27 Декабря 2016
суд, происшествия, общество
Источник: Продвижение
версия для печати Ico_print

В Кемерово ОПГ из 10 человек будут судить за организацию незаконного пребывания в России иностранцев. Первый заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко утвердил обвинительное заключение по этому делу.

По данным региональной прокуратуры, преступную группу организовали 52-летняя женщина и 35-летний мужчина. ОПГ действовала с ноября 2013-го по ноябрь 2014 годов.

Как сообщили в пресс-службе кузбасской полиции, у двух организаторов группы было восемь подельников. За деньги они обеспечивали иностранцев поддельными миграционными документами, а также подкупали людей, чтобы те согласились зарегистрировать нелегальных мигрантов у себя.

Всего за год участники группы обеспечили незаконное пребывание на территории РФ 700 иностранцев. К преступлениям были привлечены 89 человек, которые не входили в состав ОПГ. Эти люди выполняли роль принимающих сторон. Материалы в отношении них выделены в отдельное производство.

Среди 700 иностранцев, в основном, были граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Участникам ОПГ предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Санкции статьи предусматривают в качестве наказания до семи лет колонии.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Продвижение

Среди пассажиров рухнувшего Ту-154 был новокузнечанин

27 Декабря 2016 г.
Всего на борту Ту-154 находились 92 человека
Продвижение

Главу Новокузнецкого района подозревают в превышении полномочий

27 Декабря 2016 г.
В итоге район потерял 900 тысяч рублей
Новости Кемерово: Жители Сибири снимают видеоролики про аномальные морозы

Жители Сибири снимают видеоролики про аномальные морозы

26 Декабря 2016 г.
Морозы ниже 50 градусов — это аномальная погода даже для привыкшего к холодам Ноябрьска
Новости Кемерово: Кемеровский профессор написал «Энциклопедию хлеба»

Кемеровский профессор написал «Энциклопедию хлеба»

26 Декабря 2016 г.
В приложении автор собрал пословицы и приметы, загадки

Семью кемеровчан выселяют из социального жилья

26 Декабря 2016 г.
На сторону семьи не встали и общественники и чиновники
Новости Кемерово: Градостроительством Шерегеша займутся областные власти

Градостроительством Шерегеша займутся областные власти

26 Декабря 2016 г.
Совет народных депутатов Кемеровской области принял соответствующий закон
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: 10 лучших рождественских и новогодних роликов

10 лучших рождественских и новогодних роликов

25 Декабря 2016 г.
Из чего складывается новогоднее настрое? Из медленно падающих с неба снежинок, из мерцающих огоньков гирлянд, из запа...
Новости Кемерово: В Кемерове адвокат на BMW X6 протаранил остановку

В Кемерове адвокат на BMW X6 протаранил остановку

23 Декабря 2016 г.
Следствие просит откликнуться возможных очевидцев ДТП
Новости Кемерово: В Кузбассе грузовой поезд сбил 26-летнего мужчину

В Кузбассе грузовой поезд сбил 26-летнего мужчину

27 Декабря 2016 г.
Инцидент произошел ночью в понедельник на станции Яшкино
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.