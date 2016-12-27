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Сибирское агентство новостей
Кемерово
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Главу Новокузнецкого района подозревают в превышении полномочий

Главная Общество
Кемерово
08:48 27 Декабря 2016
следствие, политика, общество
Источник: Продвижение
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Экс-глава Новокузнецкого района попал под следствие. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

По версии следственного управления, в 2015 году Манузин объявил на территории поселка Подстрелка режим ЧС, хотя для этого не было никаких оснований.

«Это позволило без проведения конкурсной процедуры заключить муниципальный контракт с подрядной организацией на проведение ремонтных работ высоковольтной линии электропередач. После чего без проверки объёма и качества выполненных работ произведена их оплата», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В итоге район потерял 900 тысяч рублей. Данное преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Кемеровской области.

По ходатайству следователя на период расследования депутаты отстранили Манузина от занимаемой должности. Расследование уголовного дела продолжается.

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