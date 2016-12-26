Жители Сибири снимают видеоролики про аномальные морозы

В ХМАО местами температура опускается ниже 60 градусов. Однако многие пользователи соцсетей воспользовались случаем, чтобы снять на видео развлечения, которые в такой мороз становятся экстремальными.

Морозы ниже 50 градусов — это аномальная погода даже для привыкшего к холодам Ноябрьска. Машины замерзают: на трассе за городом скопились десятки большегрузов, они не могут двинуться с места.

Жителям советуют на автомобилях из города не выезжать. Один из автолюбителей снял на видео в реальном времени свою борьбу с морозом в попытках отогреть и завести автомобиль.

Интернет заполнили морозные ролики: кто-то жует мороженое. А по обледеневшей улице едет велосипедист.

Снимают на видео и другое развлечение, отличающееся изрядной зрелищностью в такой холод: что будет, если плеснуть на улице в воздух кипятком.