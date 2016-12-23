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Сибирское агентство новостей
Кемерово
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Кемеровчанин получил 21 год колонии за насилие над падчерицей

Главная Общество
Кемерово
10:22 23 Декабря 2016
общество, происшествия, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Суд в Кемерово приговорил местного жителя к 21 году колонии строгого режима за неоднократные насильственные преступления сексуального характера в отношении малолетней падчерицы. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления.

«Девочка рассказала о произошедшем матери, однако женщина продолжила сожительствовать с обвиняемым. Впоследствии она пояснила следователю, что не доверяла дочке, считая, что девочка оговаривает сожителя. О преступных действиях мужчины стало известно благодаря тому, что подруга потерпевшей сообщила о противоправном поведении мужчины по единому общероссийскому детскому телефону доверия», — говорится в сообщении.

Как уточнили в следкоме, сигнал проверили сотрудники правоохранительных органов и социальных служб. Когда информация подтвердилась, злоумышленника задержали.

Комплексная стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у обвиняемого имеется расстройство сексуальных предпочтений в виде гетеросексуальной педофилии, что не лишает его возможности самостоятельно участвовать в уголовном процессе и не препятствует назначению ему наказания.

Суд признал 40-летнего кемеровчанина виновным в совершении 10 эпизодов по статье «насильственные действия сексуального характера» и назначил наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Как отмечает ведомство, ранее семья в поле зрение сотрудников полиции не попадала.

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