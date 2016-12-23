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Сибирское агентство новостей
Кемерово
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Новокузнечане помогли троллейбусу завестись

Главная Общество
Кемерово
10:15 23 Декабря 2016
общество, курьезы, автобус
Источник: Продвижение
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На хостинге YouTube опубликовали видеозапись, как пассажиры, находившиеся в троллейбусе, выходят из него и помогают водителю завезти общественный транспорт, толкая его посреди дороги.

Судя по кадрам, транспорт остановился посреди проезжей части в окружении других автомобилей. В какой-то момент времени из троллейбуса выходят несколько пассажиров и кондуктор. После того, как они попытались толкнуть машину, люди вернулись в кабину.

Отмечается, что на кадрах указана дата инцидента — 12 декабря 2016 года. Однако наглядное подтверждение произошедшего было опубликовано в Сети только сейчас. Автор публикации прокомментировал ролик так: «суровые новокузнецкие троллейбусы заводятся с толкача».

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