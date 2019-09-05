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ТПУ примет участие в развитии НОЦ «Кузбасс»

Главная Наука
Кемерово
11:19 5 Сентября 2019
соглашение, центр, университет
Автор: Sibnovosti.ru
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Томский политехнический университет (ТПУ) примет участие в развитии научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Кузбасс». Соответствующее соглашение вуз и власти Кемеровской области подписали в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В частности, речь идет о взаимодействии в разработке наукоемких технологий в области разведки, эффективной добычи, транспортировки и глубокой переработки твердых полезных ископаемых, горного машиностроения, комплексного управления водными ресурсами речных бассейнов, производства экологически чистой энергии при снижении антропогенной нагрузки на окружающую среду», - говорится в сообщении ТПУ.

По словам кемеровского губернатора Сергея Цивилева, одним из ведущих направлений НОЦ станет концепция «Чистый уголь – зеленый Кузбасс».

«Мы будем разрабатывать современные технологии развития угольной отрасли, внедряя экологический стандарт», - сказал он, представляя площадку региона на ВЭФ.

В рамках нацпроекта «Наука» в России должно быть создано 15 НОЦ мирового уровня. НОЦ «Кузбасс» вошел в первую пятерку. Еще четыре будут сформированы в Тюменской, Белгородской, Пермской и Нижегородской областях.

Фото: сайт Томского политехнического университета

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