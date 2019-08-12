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Ученые СФУ смогут различать выбросы предприятий по пыли

Главная Наука
Кемерово
16:25 12 Августа 2019
наука, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые Сибирского Федерального Университета в Красноярске создают базу данных мелкодисперсной пыли, с помощью которой можно будет идентифицировать выбросы городских предприятий. Исследование проходит в рамках проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

По содержанию в пыли тех или иных частиц, ученые будут понимать, какой из заводов произвел выбросы в атмосферу. Кроме того, будет ясно, на какое расстояние распространяются вредные выбросы. 

Для создания базы данных в разных районах города производятся отборы пыли на специальные фильтры, а потом ее переносят на графитовый скотч или золотую пластину. 
Систему протестируют в Красноярске, а в случае успеха начнут применять также в Братске, Нижнем Тагиле, Липецке, Норильске, Челябинске и других городах. 

Напомним, ранее правительство РФ утвердило план по снижению выбросов в Красноярске и Норильске. На решение экологических проблем двух сибирских городов направят 200 млрд рублей. Деньги выделят в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Власти ставят перед регионом амбициозные задачи: за пять лет снизить количество выбросов в атмосферу Красноярска на 22 %, Норильска – на 75%.

Фото: СФУ

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