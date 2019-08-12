Ученые СФУ смогут различать выбросы предприятий по пыли

Ученые Сибирского Федерального Университета в Красноярске создают базу данных мелкодисперсной пыли, с помощью которой можно будет идентифицировать выбросы городских предприятий. Исследование проходит в рамках проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По содержанию в пыли тех или иных частиц, ученые будут понимать, какой из заводов произвел выбросы в атмосферу. Кроме того, будет ясно, на какое расстояние распространяются вредные выбросы.

Для создания базы данных в разных районах города производятся отборы пыли на специальные фильтры, а потом ее переносят на графитовый скотч или золотую пластину.

Систему протестируют в Красноярске, а в случае успеха начнут применять также в Братске, Нижнем Тагиле, Липецке, Норильске, Челябинске и других городах.

Напомним, ранее правительство РФ утвердило план по снижению выбросов в Красноярске и Норильске. На решение экологических проблем двух сибирских городов направят 200 млрд рублей. Деньги выделят в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Власти ставят перед регионом амбициозные задачи: за пять лет снизить количество выбросов в атмосферу Красноярска на 22 %, Норильска – на 75%.

Фото: СФУ