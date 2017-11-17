Евгений Гришковец и Вадим Такменев вошли в попечительский совет КемГУ

Ученый совет Кемеровского госуниверситета утвердил положение о создании попечительского совета. Как сообщает пресс-служба опорного вуза, в состав совета вошли известные выпускники КемГУ: драматург Евгений Гришковец, телеведущий Вадим Такменев, боксер Григорий Дрозд и предприниматель Василий Бочкарев.

Уточняется, что попечительский совет будет участвовать в разработке образовательных программ высшего образования и контролировать реализацию программы развития КемГУ как опорного вуза региона.

В настоящее время в России насчитывается 33 опорных вуза, среди которых и КемГУ. В состав Кемеровского Университета вошел КемТиПП в качестве структурного подразделения. Объединение университетов ранее поддерживал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Главная задача опорного вуза Кемеровской области — выступить драйвером социально-экономической жизни области и стать объединяющей площадкой для органов власти, бизнеса, ученых и культурных деятелей.