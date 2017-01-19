Открытие кемеровских ученых позволит строить полезные для здоровья дома

Ученые Кемеровского государственного института пищевой промышленности сделали открытие, которое позволит строить дома, особо полезные для здоровья.

Исследователи создали уникальный раствор. Если обработать этим составом помещение, в нем не будет плесени, а жильцы перестанут болеть гриппом и ОРВИ. Раствор подходит и для ремонта квартир, и для обработки упаковочной бумаги - продукты в ней будут храниться дольше.

Пока новым веществом заинтересовались только коммунальщики Санкт-Петербурга.