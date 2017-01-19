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Открытие кемеровских ученых позволит строить полезные для здоровья дома

Главная Наука
Кемерово
11:08 19 Января 2017
общество, наука, ученые
Источник: Продвижение
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Ученые Кемеровского государственного института пищевой промышленности сделали открытие, которое позволит строить дома, особо полезные для здоровья.

Исследователи создали уникальный раствор. Если обработать этим составом помещение, в нем не будет плесени, а жильцы перестанут болеть гриппом и ОРВИ. Раствор подходит и для ремонта квартир, и для обработки упаковочной бумаги - продукты в ней будут храниться дольше. 

Пока новым веществом заинтересовались только коммунальщики Санкт-Петербурга.

Юрий Сидорин, научный консультант Кемеровского института пищевой промышленности: «Достаточно один раз обработать стену или любую поверхность, и это на годы обеспечивает биоцидную сохранность. Поскольку идёт очистка поверхности, идет очистка воздуха. То есть патогены, случайным образом попавшие, например, в квартиру, они постепенно тоже подавляются, поскольку флюиды от стен не позволяют им размножаться».

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