Открытие кемеровских ученых позволит строить полезные для здоровья дома

Ученые Кемеровского государственного института пищевой промышленности сделали открытие, которое позволит строить дома, особо полезные для здоровья.
Исследователи создали уникальный раствор. Если обработать этим составом помещение, в нем не будет плесени, а жильцы перестанут болеть гриппом и ОРВИ. Раствор подходит и для ремонта квартир, и для обработки упаковочной бумаги - продукты в ней будут храниться дольше.
Пока новым веществом заинтересовались только коммунальщики Санкт-Петербурга.
Юрий Сидорин, научный консультант Кемеровского института пищевой промышленности: «Достаточно один раз обработать стену или любую поверхность, и это на годы обеспечивает биоцидную сохранность. Поскольку идёт очистка поверхности, идет очистка воздуха. То есть патогены, случайным образом попавшие, например, в квартиру, они постепенно тоже подавляются, поскольку флюиды от стен не позволяют им размножаться».