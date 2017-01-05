Технологию очистки дымовых газов угольных ТЭЦ разработали сибирские ученые

Ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева совместно с коллегами из КНР разработали технологию очистки от выбросов в атмосферу загрязняющих веществ угольными котельными, теплоэлектростанциями и ТЭЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя проекта Олега Тайлакова.

По данным издания, разработка включает подготовку специальным образом водоугольного топлива с добавлением серопоглощающих агентов, использование каталитического и адсорбционного методов очистки дымовых газов, позволяющих на выходе исключить выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

«Мы изготовили и ввели в эксплуатацию небольшую, полупромышленную установку - котел мощностью немногим меньше 1 мегаватта. Созданная система может использовать как полностью, так и отдельными элементами в зависимости от условий применения, в частности от состава угольного топлива», — рассказывает Олег Тайлаков.

При этом запатентованное устройство котла позволяет использовать в качестве топлива и отходы углеобогащения.

«Для угольных регионов это решение проблемы со шламами, которые представляют собой водоугольное топливо. Действующие ТЭЦ плохо приспособлены для его переработки, а разработанный котел позволяет использовать отходы углеобогащения, которые сегодня накапливаются в значительных объемах вблизи обогатительных фабрик. Внедрение комплексной технологии обеспечит существенное снижение техногенной нагрузки на окружающую среду углеперерабатывающих предприятий и угольной генерации», — добавил Тайлаков.

По его словам, в настоящее время готовится техническое задание на опытно-конструкторскую разработку системы очистки дымовых газов.