Из кемеровского аэропорта открывают чартерный рейс на индийский курорт

Из кемеровского аэропорта открывается чартерный рейс в индийский курортный штат Гоа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аэропорта им. Алексея Леонова.

Полеты начнутся с 24 октября — их будет осуществлять авиакомпания Royal Flight на самолетах Boeing 757. Предварительно, интервал между рейсами составит 10 дней. Время в пути до индийского курорта — 8 часов.

Прямые авиаперелеты в Индию заменят в туристическом расписании турецкие курорты. Сезон на Средиземном море завершается в конце текущего месяца. Полетная программа в Анталью начинается, как правило, в мае.

Отметим, что сейчас международное авиасообщение в кемеровском аэропорту представлено прямыми рейсами в Таиланд, Вьетнам, Турцию и Китай.