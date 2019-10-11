11 октября
Кемерово
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Из кемеровского аэропорта открывают чартерный рейс на индийский курорт

Главная Путешествия
Кемерово
13:18 11 Октября 2019
общество, курорт, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Из кемеровского аэропорта открывается чартерный рейс в индийский курортный штат Гоа. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аэропорта им. Алексея Леонова. 

Полеты начнутся с 24 октября — их будет осуществлять авиакомпания Royal Flight на самолетах Boeing 757. Предварительно, интервал между рейсами составит 10 дней. Время в пути до индийского курорта — 8 часов. 

Прямые авиаперелеты в Индию заменят в туристическом расписании турецкие курорты. Сезон на Средиземном море завершается в конце текущего месяца. Полетная программа в Анталью начинается, как правило, в мае. 

Отметим, что сейчас международное авиасообщение в кемеровском аэропорту представлено прямыми рейсами в Таиланд, Вьетнам, Турцию и Китай.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Путешествия / НОВОСТИ
Новости Кемерово: В сезоне 2017-2018 Шерегеш запустит четыре новых подъемника

В сезоне 2017-2018 Шерегеш запустит четыре новых подъемника

13 Ноября 2017 г.
За прошлый горнолыжный сезон туркомплекс посетили более 1 млн человек
Продвижение

Как экономить на авиаперелетах

16 Мая 2017 г.
Желающим сэкономить на перелете нужно постоянно мониторить рынок авиабилетов
Новости Кемерово: Пять причин для того, чтобы отправиться в Белокуриху прямо сейчас!

Пять причин для того, чтобы отправиться в Белокуриху прямо сейчас!

16 Января 2017 г.
Санаторий «Россия» расположен в центре курорта Белокуриха
Новости Кемерово: Шерегеш вошел в топ-5 направлений экстремального туризма

Шерегеш вошел в топ-5 направлений экстремального туризма

15 Ноября 2016 г.
Рейтинг составили эксперты сервиса бронирования отелей Hotels.com
Новости Кемерово: Ультрамарафонец из Ирландии планирует прийти в Кемерово

Ультрамарафонец из Ирландии планирует прийти в Кемерово

26 Апреля 2016 г.
Сейчас мужчина находится в Калининграде
Новости Кемерово: Моногорода юга Кузбасса планируют развивать туризм

Моногорода юга Кузбасса планируют развивать туризм

14 Апреля 2016 г.
В Калтане, Киселевске и Таштагольском районе инвестируют в сельское хозяйство и промышленное производство
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: В Красноярском крае открыто более 7 тысяч вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей

В Красноярском крае открыто более 7 тысяч вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей

9 Октября 2019 г.
Предложения доступны в базе «Работа в России»
Новости Кемерово: Уволили гендиректора кузбасского «Юрмаша»

Уволили гендиректора кузбасского «Юрмаша»

9 Октября 2019 г.
Руководство региона предложило вывести ТЭЦ из состава завода
Новости Кемерово: С конца октября из Красноярска запускают рейсы в Новокузнецк

С конца октября из Красноярска запускают рейсы в Новокузнецк

9 Октября 2019 г.
На маршруте будут работать турбовинтовые самолеты ATR 42-500
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356

<