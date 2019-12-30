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«Социальным» вице-губернатором Кузбасса назначен Алексей Цигельник

Главная Политика
Кемерово
14:34 30 Декабря 2019
губернатор, назначение, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
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Алексей Цигельник вернулся в состав администрации Кемеровской области. На этот раз он назначен вице-губернатором по вопросам социального развития, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным сайта администрации региона, вице-губернатору предстоит курировать здравоохранение и социальную политику.

«Уверен, мы сделаем все возможное для улучшения системы здравоохранения в регионе, шаг за шагом будем стремиться изменить ситуацию, чтобы и медики, и население Кузбасса оставались довольны», – пообещал Алексей Цигельник в ходе встречи с губернатором Сергеем Цивилевым.

Как писали Sibnovosti.ru, первый приход Алексея Цигельника во власть произошел в августе 2018 года. Тогда заместитель главврача кемеровской областной клинической больницы им. Беляева был назначен руководителем областного департамента здравоохранения. Но на этом посту он проработал совсем недолго – уже в октябре 2018-го решил уволиться, чтобы вернуться к медицинской практике. Однако к практике Алексей Цигельник, как следует из сообщения сайта обладминистрации, не вернулся. В январе 2019 года он возглавил кузбасский Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Сегодня же стало известно об отставке вице-губернатора Кузбасса по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексея Крупина. На этом посту он проработал всего год.

Фото: сайт администрации Кемеровской области

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