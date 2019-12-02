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В Кузбассе сменили вице-губернатора по социальным вопросам

Главная Политика
Кемерово
13:47 2 Декабря 2019
назначение, отставка, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровский вице-губернатор Елена Малышева отправлена в отставку. На этом посту она проработала менее полутора лет, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Губернатор Сергей Цивилев принял решение об отставке заместителя губернатора по вопросам социального развития Елены Малышевой. Исполнять обязанности замгубернатора будет Михаил Малин», - сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области.

Причина увольнения в сообщении не указывается. Как писали Sibnovosti.ru, Елена Малышева заняла пост вице-губернатора в августе прошлого года. До этого она была одним из руководителей центральной дирекции здравоохранения ОАО РЖД. На посту заместителя губернатора она сменила Алексея Сергеева.

В свою очередь, Михаил Малин занял пост начальника департамента охраны здоровья населения в октябре 2018-го. Это произошло после того, как хирург Алексей Цигельник решил вернуться к медицинской практике.

Фото: сайт администрации Кемеровской области

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