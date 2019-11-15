Бывший глава красноярского минспорта стал кемеровским вице-губернатором

Кемеровским вице-губернатором, курирующим культуру, спорт и туризм, назначен Сергей Алексеев. Ранее он возглавлял министерство спорта Красноярского края, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Официально о назначении объявлено сегодня. Sibnovosti.ru писали о том, что оно состоится, на прошлой неделе. В подчинении вице-губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма находятся департамент культуры и национальной политики, департамент молодежной политики и спорта, а также комитет по охране объектов культурного наследия.

По данным сайта администрации Кемеровской области, Сергей Алексеев проработал министром спорта Красноярского края около семи лет. В регионе он, в частности, отвечал за спортивное направление зимней Универсиады 2018 года. В 2019 году Сергей Алексеев был назначен заместителем директора московского ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».

Фото: сайт администрации Кемеровской области