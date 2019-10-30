Кузбасский парламент попрощался с «народными депутатами»

Совет народных депутатов Кемеровской области переименован в законодательное собрание. Соответствующее решение принял сегодня региональный парламент, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение было принято сегодня на очередной сессии облсовета. Но формально изменения вступят в силу только 1 декабря 2019 года.

По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности Алексей Зеленин на сессии пояснил, что в обиход вводится также сокращенное наименование – парламент Кузбасса. Но оно не может быть использовано в правовых актах и документах.

Напомним, что в конце прошлого года облсовет приравнял названия «Кузбасс» и «Кемеровская область» для официального обозначения этого сибирского региона.

Название «законодательное собрание» используется для обозначения местных парламентов в большинстве сибирских регионов. Но встречаются и другие наименования. В Томской области работает законодательная дума, в Республике Алтай – госсобрание – эл курултай, в Республике Хакасия – верховный совет, в Республике Тува – верховный хурал.

Фото: сайт совета народных депутатов Кемеровской области