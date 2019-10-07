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Кузбасские мэры уходят в отставку

Главная Политика
Кемерово
18:40 7 Октября 2019
мэр, отставка, город
Автор: Sibnovosti.ru
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Руководители сразу четырех муниципалитетов в Кемеровской области ушли в отставку на прошлой неделе. Кадровые перемены в руководстве районов и городов региона, по-видимому, этим не ограничатся, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня пресс-служба администрации Кузбасса распространила комментарий губернатора Сергея Цивилева, касающийся отставок. С ним он выступил на аппаратном совещании в обладминистрации.

«У нас произошли серьезные изменения по главам, и мы дальше будем проводить эту работу. Если район не меняется, значит, одна из проблем в команде района. А команда начинается с главы, с того, кто несет полную ответственность за район», - привело слова губернатора информагентство «Интерфакс-Сибирь».

Об отставке мэра Анжеро-Судженска Дмитрия Ажичакова по собственному желанию было объявлено 3 октября. Врио руководителя города стал Александр Рыбалко, до этого возглавлявший Яшкинский район. В Юрге вместо ушедшего в отставку Сергея Попова и. о. мэра назначен Алексей Фомин. Сменились руководители также в Краснобродском городском округе и Ленинск-Кузнецком районе.

Фото: сайт администрации Кемеровской области

 

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