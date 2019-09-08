Выборы в Сибири: единый день голосования

В Сибири, как и по всей стране, 8 сентября проходит единый день голосования. Так, в республике Алтай выбирают губернатора и членов парламента. За главу региона также голосуют жители Забайкальского края.

В Новосибирске, Улан-Удэ, Тыве обновляют состав региональных парламентов, а жители Иркутска и Читы переизбирают городскую думу. В ряде регионов также проходят довыборы в городские и региональные органы власти.

Кроме того, сегодня в Новосибирске и Улан-Удэ стартовали выборы муниципального уровня — жители голосуют за кандидатов в мэры.

В Иркутской области 8 сентября выбирают мэров Братска, Саянска, Тулуна, а также глав 12 муниципальных районов.