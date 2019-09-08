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Выборы в Сибири: единый день голосования

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Кемерово
11:30 8 Сентября 2019
политика, сибирь, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Сибири, как и по всей стране, 8 сентября проходит единый день голосования. Так, в республике Алтай выбирают губернатора и членов парламента. За главу региона также голосуют жители Забайкальского края. 

В Новосибирске, Улан-Удэ, Тыве обновляют состав региональных парламентов, а жители Иркутска и Читы переизбирают городскую думу. В ряде регионов также проходят довыборы в городские и региональные органы власти. 

Кроме того, сегодня в Новосибирске и Улан-Удэ стартовали выборы муниципального уровня — жители голосуют за кандидатов в мэры. 

В Иркутской области 8 сентября выбирают мэров Братска, Саянска, Тулуна, а также глав 12 муниципальных районов. 

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