Мэру Мысков в Кузбассе нашли замену

Внеочередная сессия горсовета в Мысках Кемеровской области избрала нового мэра. Им стал Евгений Тимофеев, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сессия прошла вчера. По данным официального сайта города, кандидатуру Евгения Тимофеева депутаты поддержали единогласно. Уроженец Томской области Евгений Тимофеев ранее возглавлял управление по молодежной политике, спорту и туризму. С 2013 года он являлся спикером городского парламента.

Напомним, причиной внеочередных выборов главы города стала досрочная отставка Дмитрия Иванова. Он ушел со своего поста вскоре после оползня – схода породы бортового отвала угольного разреза «Кийзасский». В ночь на 6 июня порода перекрыла русло реки Большой Кийзас на протяжении 750 м и повредила ЛЭП. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев тогда высказал недовольство работой мысковской администрации.

Фото: официальный сайт Мысковского городского округа