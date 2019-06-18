Депутаты горсовета Мысков в Кузбассе отправили мэра в отставку

Горсовет Мысков принял отставку мэра Дмитрия Иванова. О смене власти в шахтерском кузбасском городе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Решение было принято на сессии горсовета 17 июня. Дмитрий Иванов подал в отставку по собственному желанию. По данным официального сайта Мысковского городского округа, временно исполнять обязанности главы города будет заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Евгений Капралов.

Как писали Sibnovosti.ru, отставка последовала вскоре после оползня – схода породы бортового отвала угольного разреза «Кийзасский». В ночь на 6 июня порода перекрыла русло реки Большой Кийзас на протяжении 750 м и повредила ЛЭП. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев тогда высказал недовольство работой мысковской администрации.

«Я ухожу со спокойной душой. Для города я сделал все, что мог. Хочу сказать спасибо всем горожанам, кто меня поддерживал и кто критиковал. Работа была конструктивная, совместная», - попрощался в конце прошлой недели мэр с горожанами.

Объявлено, что 21 июня в Мысках будет проводить прием граждан по личным вопросам начальник департамента угольной промышленности и энергетики обладминистрации Олег Токарев.

Фото: официальный сайт Мысковского городского округа