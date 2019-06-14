Мэр кузбасского города уволился после оползня

Глава Мысковского городского округа в Кемеровской области Дмитрий Иванов ушел в отставку. Это произошло после его встречи с губернатором Сергеем Цивилевым, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы обладминистрации, на встрече обсуждались причины и последствия схода породы бортового отвала угольного разреза «Кийзасский». Инцидент произошел в ночь на 6 июня 2019 года.

Причиной схода признана деформация отвала. В результате порода перекрыла русло реки Большой Кийзас на протяжении 750 м, повреждена ЛЭП. ЧП потребовало создания специальной комиссии и областного штаба для ликвидации последствий ЧП.

«В планах: восстановление водного объема р. Большой Кийзас, восстановление нарушенных лесных участков, ликвидация опасной зоны. ООО «Разрез Кийзасский» выполнит работы по рекультивации нарушенных земель, спланирует деформированные горные породы отвала и посадит порядка 1500 молодых саженцев хвойных деревьев, в реку Большой Кийзас запустит мальков нерестовых рыб, тем самым компенсирует причинение вреда окружающей среде и улучшит ее состояние в Кузбассе», - сообщала мэрия Мысков 10 июня.

Группа «Сибантрацит», в состав которой входит разрез, тогда же заявила, что «Кийзасский» взял на себя обязательство возместить ущерб, причиненный окружающей среде.

В обладминистрации пришли к выводу, что одной из причин происшедшего можно считать «слабую позицию городской администрации по защите интересов горожан в плане экологии и неэффективную работу с предприятием».

«При отстаивании экологических интересов Кузбасса мы будем принимать жесткие решения, в том числе и кадровые», - заявил Сергей Цивилев.

Дмитрий Иванов, который руководит городом с 2013 года, – не первый мэр Мысков, слагающий с себя полномочия. Его предшественник Михаил Черняк ушел в отставку после возбуждения в отношении него уголовного дела о хищении 4 млн руб. Ранее, в 2011 году, тоже после возбуждения уголовного дела, на этот раз о взятке, уволился Андрей Бельницкий. В свою очередь, в 2010 году он сменил на посту Юрия Торопова, также досрочно ушедшего в отставку.

Фото: официальный сайт администрации Мысковского городского округа