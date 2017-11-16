Глава Кузбасса не предаст дружбу с отшельницей ради главы Хакасии

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продолжит оказывать помощь таежной отшельнице-староверке Агафье Лыковой, несмотря на недовольство главы Хакасии Виктора Зимина – об этом заявили в пресс-службе облправительства.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Кузбасса, Аман Тулеев продолжит откликаться на просьбы отшельницы.

- Амана Тулеева и Агафью Карповну связывает давняя дружба. Они познакомились 20 лет назад и не переставали общаться: несколько раз в год Лыкова передает весточку губернатору через главу Таштагольского района Владимира Макуту, который посещает ее в ходе облетов шорской тайги. Мы оказываем системную помощь: не только продукты и гостинцы, но к ней ни раз приезжали волонтеры, помогали по хозяйству, охотники защищали ее дом и хозяйство от медведей. Нельзя запретить дружить, - пояснили в облправительстве.

По словам представителей пресс-службы, если бы власти Хакасии «оказывали системную помощь, реагировали на проблемы и редкие просьбы Агафьи Лыковой, то Кузбассу не было бы необходимости вмешиваться». Напомним, в минувшую среду глава Республики Хакасия, на территории которой живет Агафья Лыкова, выступил с критикой как самой отшельницы, так и помогающих ей людей. По мнению главы региона, отшельница живет в заповедной зоне, отказываясь переезжать ближе к цивилизации, и на помощь ей «тратятся миллионы рублей».

- Каждый бы житель республики хотел иметь такие условия для проживания. Бесплатные. Снабжение, полеты, связь, авиация, - посетовал Виктор Зимин.

При этом глава республики раскритиковал представителей властей Кемеровской области, которые иногда привозят Лыковой грузы, усмотрев в этом нарушение закона.