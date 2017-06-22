22 июня
Кемерово
погода +21 °C
курсы валют
60.15
 
€ 67.15
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Аман Тулеев проходит реабилитацию после проведенной ему операции

Главная Политика
Кемерово
13:32 22 Июня 2017
кузбасс, губернатор, лечение, реабилитация, операция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Губернатор Аман Тулеев не писал заявление с просьбой об отставке. Об этом было сообщает и.о. начальника главного управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Алексей Доронгов.

«Аман Тулеев не писал заявление. Он проходит курс реабилитации, после которого вернется к работе», — сказал Алексей Доронгов.

Известно, что сейчас губернатор находится в городской больнице в Кемерове.

Заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам здравоохранения Валерий Цой, в свою очередь, сообщил, что Тулееву была проведена операция на позвоночнике, после которой появилось осложнение в виде пневмонии, но на сегодняшний день она вылечена.

«Еще в октябре 2016 года были выставлены показания планового оперативного лечения, но Аман Тулеев перенес операцию на семь месяцев на период своего отпуска», — сказал Валерий Цой.

Операция с применением металлических конструкций была проведена в Германии и длилась около девяти часов. Однако серьезных хирургических операций, которые могут повлиять на его работоспособность, губернатору не проводили. Точное время реабилитации Тулеева пока неизвестно.

Также, Цой предположил, что операция была проведена в Германии, чтобы на российский медицинский персонал не оказывать моральное давление.

«Абстрагироваться от того, что это губернатор, наверное, очень сложно, если даже не невозможно. Плюс интерес со стороны общественности, в том числе и СМИ, усугубил бы моральное давление на персонал», — сказал Валерий Цой.

Замгубернатора также отметил, что все издержки были оплачены губернатором лично.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Политика / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Власти Кузбасса сообщили о сделанной Аману Тулееву операции на позвоночнике

Власти Кузбасса сообщили о сделанной Аману Тулееву операции на позвоночнике

21 Июня 2017 г.
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов опровергает данную информацию
Новости Кемерово: Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продлил свой отпуск

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продлил свой отпуск

20 Июня 2017 г.
Аман Тулеев должен был выйти на работу 19 июня
Новости Кемерово: В Кузбассе лишили полномочий четырех депутатов, не предоставивших сведения о доходах

В Кузбассе лишили полномочий четырех депутатов, не предоставивших сведения о доходах

15 Мая 2017 г.
Все депутаты были избраны от партии «Единая Россия»
Новости здесь

Кемеровский общественник возмущен привилегиями губернатора после его отставки

17 Марта 2017 г.
Некоторые из «подарков» общественники посчитали несоответствующими законам РФ
Новости Кемерово: В администрации Кузбасса сформировали блок по социальным вопросам

В администрации Кузбасса сформировали блок по социальным вопросам

7 Марта 2017 г.
Произошли и кадровые перестановки
Новости Кемерово: Тулеев откажется от мандата депутата Госдумы

Тулеев откажется от мандата депутата Госдумы

20 Сентября 2016 г.
Об этом сообщил секретарь Кемеровского регионального отделения ЕР Алексей Синицын
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Вратарь Сергей Бобровский стал лучшим голкипером сезона НХЛ

Вратарь Сергей Бобровский стал лучшим голкипером сезона НХЛ

22 Июня 2017 г.
Бобровский является уроженцем Новокузнецка
Новости Кемерово: Телефонный мошенник из Кузбасса сделал свою жертву соучастницей преступления

Телефонный мошенник из Кузбасса сделал свою жертву соучастницей преступления

21 Июня 2017 г.
Мужчина вернул ей деньги и она стала помогать ему в мошенничестве
Новости Кемерово: В Кемеровской области утонуло четверо подростков за прошедшие два дня

В Кемеровской области утонуло четверо подростков за прошедшие два дня

19 Июня 2017 г.
Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.