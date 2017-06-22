Аман Тулеев проходит реабилитацию после проведенной ему операции

Губернатор Аман Тулеев не писал заявление с просьбой об отставке. Об этом было сообщает и.о. начальника главного управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Алексей Доронгов.

«Аман Тулеев не писал заявление. Он проходит курс реабилитации, после которого вернется к работе», — сказал Алексей Доронгов.

Известно, что сейчас губернатор находится в городской больнице в Кемерове.

Заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам здравоохранения Валерий Цой, в свою очередь, сообщил, что Тулееву была проведена операция на позвоночнике, после которой появилось осложнение в виде пневмонии, но на сегодняшний день она вылечена.

«Еще в октябре 2016 года были выставлены показания планового оперативного лечения, но Аман Тулеев перенес операцию на семь месяцев на период своего отпуска», — сказал Валерий Цой.

Операция с применением металлических конструкций была проведена в Германии и длилась около девяти часов. Однако серьезных хирургических операций, которые могут повлиять на его работоспособность, губернатору не проводили. Точное время реабилитации Тулеева пока неизвестно.

Также, Цой предположил, что операция была проведена в Германии, чтобы на российский медицинский персонал не оказывать моральное давление.

«Абстрагироваться от того, что это губернатор, наверное, очень сложно, если даже не невозможно. Плюс интерес со стороны общественности, в том числе и СМИ, усугубил бы моральное давление на персонал», — сказал Валерий Цой.

Замгубернатора также отметил, что все издержки были оплачены губернатором лично.