Власти Кузбасса сообщили о сделанной Аману Тулееву операции на позвоночнике

Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву была проведена операция на позвоночнике. Данную информацию распространила пресс-служба обладминистрации.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, в свою очередь, на своей странице в социальной сети написал, что появившаяся информация о болезни и скорой отставке губернатора не соответствует действительности.

«Активно муссируются сплетни об отставке и болезни нашего губернатора. В погоне за рейтингами журналисты публикуют надуманные факты об А. Тулееве. Я, как глава города Новокузнецка, крайне возмущен происходящим», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на сайте администрации Кемеровской области сообщалось, что глава региона ушел в десятидневный отпуск 22 мая, однако, по его истечению Тулеев публично не появлялся, а его обязанности продолжил исполнять первый заместитель губернатора Владимир Чернов. Тогда власти сообщили, что отпуск продлен до 16 июня. В то же время соответствующего сообщения на официальном сайте обладминистрации размещено не было. 19 июня в пресс-службе администрации региона агентству сообщили, что отпуск вновь продлен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает какой-либо информацией, касающейся подачи заявления об отставке губернатором и состояния его здоровья.