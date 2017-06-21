22 июня
Кемерово
погода +23 °C
курсы валют
60.0
 
€ 66.8
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Власти Кузбасса сообщили о сделанной Аману Тулееву операции на позвоночнике

Главная Политика
Кемерово
13:49 21 Июня 2017
политика, здоровье, отставка, губернатор, регион
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Губернатору Кемеровской области Аману Тулееву была проведена операция на позвоночнике. Данную информацию распространила пресс-служба обладминистрации.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, в свою очередь, на своей странице в социальной сети написал, что появившаяся информация о болезни и скорой отставке губернатора не соответствует действительности.

«Активно муссируются сплетни об отставке и болезни нашего губернатора. В погоне за рейтингами журналисты публикуют надуманные факты об А. Тулееве. Я, как глава города Новокузнецка, крайне возмущен происходящим», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на сайте администрации Кемеровской области сообщалось, что глава региона ушел в десятидневный отпуск 22 мая, однако, по его истечению Тулеев публично не появлялся, а его обязанности продолжил исполнять первый заместитель губернатора Владимир Чернов. Тогда власти сообщили, что отпуск продлен до 16 июня. В то же время соответствующего сообщения на официальном сайте обладминистрации размещено не было. 19 июня в пресс-службе администрации региона агентству сообщили, что отпуск вновь продлен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает какой-либо информацией, касающейся подачи заявления об отставке губернатором и состояния его здоровья.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Политика / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продлил свой отпуск

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продлил свой отпуск

20 Июня 2017 г.
Аман Тулеев должен был выйти на работу 19 июня
Новости Кемерово: В Кузбассе лишили полномочий четырех депутатов, не предоставивших сведения о доходах

В Кузбассе лишили полномочий четырех депутатов, не предоставивших сведения о доходах

15 Мая 2017 г.
Все депутаты были избраны от партии «Единая Россия»
Новости здесь

Кемеровский общественник возмущен привилегиями губернатора после его отставки

17 Марта 2017 г.
Некоторые из «подарков» общественники посчитали несоответствующими законам РФ
Новости Кемерово: В администрации Кузбасса сформировали блок по социальным вопросам

В администрации Кузбасса сформировали блок по социальным вопросам

7 Марта 2017 г.
Произошли и кадровые перестановки
Новости Кемерово: Тулеев откажется от мандата депутата Госдумы

Тулеев откажется от мандата депутата Госдумы

20 Сентября 2016 г.
Об этом сообщил секретарь Кемеровского регионального отделения ЕР Алексей Синицын
Новости Кемерово: Совет народных депутатов Кузбасса возглавит новый спикер

Совет народных депутатов Кузбасса возглавит новый спикер

19 Сентября 2016 г.
Нынешний председатель Евгений Косяненко уходит в Госдуму
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: В Кемеровской области утонуло четверо подростков за прошедшие два дня

В Кемеровской области утонуло четверо подростков за прошедшие два дня

19 Июня 2017 г.
Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК
Новости Кемерово: Телефонный мошенник из Кузбасса сделал свою жертву соучастницей преступления

Телефонный мошенник из Кузбасса сделал свою жертву соучастницей преступления

21 Июня 2017 г.
Мужчина вернул ей деньги и она стала помогать ему в мошенничестве
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.