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Из кемеровского ФОМСа похитили более 250 млн рублей

Главная Происшествия
Кемерово
09:02 19 Июня 2020
мвд, медицина, фонд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кузбассе задержаны и отправлены под домашний арест коммерческий директор и управляющий ряда медицинских организаций. Они стали фигурантами уголовного дела хищениях средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным главного управления МВД России по Кемеровской области, подозреваемые создали сеть частных медицинских центров. Они находятся в Кемерове и Новокузнецке.

«Более 70% медицинских услуг, за которые данным организациям в период с 2019 по апрель 2020 года территориальный фонд страхования возместил затраты, фактически гражданам не оказывались. Для хищения денег злоумышленники использовали подложные документы», - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, сумма причиненного ущерба превысила 250 млн руб. Обвинение подозреваемым предполагается предъявить в ближайшие дни.

Фото: сайт главного управления МВД России по Кемеровской области

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