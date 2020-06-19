Из кемеровского ФОМСа похитили более 250 млн рублей

В Кузбассе задержаны и отправлены под домашний арест коммерческий директор и управляющий ряда медицинских организаций. Они стали фигурантами уголовного дела хищениях средств территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным главного управления МВД России по Кемеровской области, подозреваемые создали сеть частных медицинских центров. Они находятся в Кемерове и Новокузнецке.

«Более 70% медицинских услуг, за которые данным организациям в период с 2019 по апрель 2020 года территориальный фонд страхования возместил затраты, фактически гражданам не оказывались. Для хищения денег злоумышленники использовали подложные документы», - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, сумма причиненного ущерба превысила 250 млн руб. Обвинение подозреваемым предполагается предъявить в ближайшие дни.

Фото: сайт главного управления МВД России по Кемеровской области