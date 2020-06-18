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Выбросивший кота в окно житель Кузбасса пойдет под суд

Главная Происшествия
Кемерово
13:52 18 Июня 2020
кот, суд, обращение
Автор: Sibnovosti.ru
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За жестокое обращение с животным жителю города Новокузнецка Кемеровской области грозит лишение свободы до пяти лет. Как сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, мужчина вскоре предстанет перед судом.

По версии следствия, житель Новокузнецка в апреле 2020 года, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил, что кот испачкал кровать, на которой мужчина собирался отдохнуть.

«Мужчина сильно разозлился, стал искать питомца и кричать: «Найду, сразу убью!». Когда он нашел животное, схватил его и в присутствии 13-летней дочери выкинул в окно с пятого этажа», – уточнили в надзорном ведомстве.

Кот в результате падения получил серьезные травмы, его решили усыпить.

Обвиняемый в жестоком обращении с животным полностью признал вину. Как уточняет прокуратура, за это преступление предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Фото: pixabay.com

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