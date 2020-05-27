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Два человека погибло в Кузбассе в результате удара шторма

Главная Происшествия
Кемерово
10:08 27 Мая 2020
шторм, обрушение, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Штормовой ветер нанес вчера мощный удар по части территории Кемеровской области. Трагический случай произошел в селе Константиновка Мариинского района, где погибло два человека.

В селе обрушились стена и крыша строящегося здания склада зернохранилища. Еще один человек с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. Как сообщили в следственном управлении СКР по Кемеровской области, по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Всего, по предварительным данным правительства региона, из 31 дома Константиновки разрушениям подверглись 18. Со зданий сорвало крыши, выбиты окна.

Стихия не обошла стороной и столицу региона. В Кемерове повреждены кровли пяти многоквартирных домов, 11 автомобилей, повалено более 90 деревьев.

Фото: «Вести Кузбасс»

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