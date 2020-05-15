В сгоревшем доме в Кузбассе нашли тела четырех человек

Четыре человека погибло в результате пожара в кузбасском городе Осинники. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пожар произошел в ночь на 15 мая в одном из частных домов. Его жертвами стали две женщины, а также две девочки – пяти и 13 лет. По данным следствия, еще три человека сумели спастись из горящего дома – его хозяйка и двое детей.

«По предварительным данным очаг пожара располагался на веранде дома, причиной возгорание могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, либо короткое замыкание», - сообщил сайт следственного управления СКР по Кемеровской области.

Как писали Sibnovosti.ru, во второй половине апреля этого года сильный природный пожар уничтожил 22 строения в селе Постниково Ижморского района Кемеровской области.

Фото: сайт следственного управления СКР по Кемеровской области