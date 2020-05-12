Два человека погибли на военном полигоне в Кузбассе

На Юргинском военном полигоне в Кемеровской области произошел взрыв. В результате погибло двое гражданских лиц.

«По предварительным данным, гражданские лица незаконно проникли на территорию полигона, где занимались поиском и сбором цветного металла. При попытке разобрать неразорвавшийся боеприпас произошел его подрыв», - рассказали ТАСС в командовании гарнизона.

Официального сообщения о ЧП пока нет.

Юргинский общевойсковой полигон в Кемеровской области является крупнейшим центром испытаний вооружения и боевой техники, тактических учений в Центральном военном округе. Его общая площадь составляет порядка 30 тыс. га.

Как писали Sibnovosti.ru, аналогичный случай произошел в Юрге в 2015 году. Тогда тоже сообщалось о гибели двух человек от взрыва снаряда.

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