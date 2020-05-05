Четвертый пациент с коронавирусом умер в больнице Кузбасса

В Кузбассе скончался четвертый пациент с диагнозом коронавирусная инфекция. Ему был 61 год, у мужчины произошел инсульт. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

По словам главы региона, за сутки еще у 14 жителей Кузбасса подтвердилось заражение COVID-19. Из них 10 выявлено в Новокузнецке, три – в Кемерово и один – в Осинниках. В больницах находится 151 пациент.

Всего же с начала пандемии в Кузбассе зарегистрировано 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек здоровы, четверо скончались.