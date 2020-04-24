Огонь в кузбасском поселке уничтожил 22 строения

В Кемеровской области подсчитывают ущерб от нескольких крупных пожаров и принимают меры для поддержки пострадавших. Причиной пожаров стало выжигания травы при штормовом ветре.

Самый крупный из них произошел в поселке Постниково Ижморского района. Там огонь уничтожил в общей сложности 22 строения. В их числе дача, 15 жилых домов и фельдшерско-акушерский пункт. Для тушения, как отметили в главном управлении МЧС по Кемеровской области, пришлось вызывать авиацию Красноярского авиационно-спасательного центра.

Несколько жилых домов также сгорело в Краснинском (Промышленновский район), Пашково (Яшкинский район) и жилом районе Кедровка областного центра. Все возгорания были ликвидированы вчера вечером.

По данным сайта правительства Кемеровской области, пострадавшие от пожаров жители сел получат материальную помощь.

«Мы предлагали пострадавшим жителям поселка размещение с питанием в школе-интернате, но они выбрали остаться у родственников. За каждой семьей закреплен работник социальной службы, который поможет собрать пакет документов для организации материальной помощи. Поставил задачу оперативно принимать решения о выплате материальной помощи, чтобы пострадавшие не испытывали лишних неудобств», – рассказал губернатор Сергей Цивилев о ситуации в Постниково.

Фото: сайт главного управления МЧС по Кемеровской области