Десятки домов горят в кузбасском поселке

В Ижморском районе Кемеровской области горит поселок Постниково. Огонь охватил около 20 домов.

«Горело семь домов, теперь - около 20. Пострадавших и погибших нет», - сказали информагентству «Интерфакс-Сибирь» в единой дежурно-диспетчерской службе района.

По данным источника информагентства, на месте пожара работает 102 человека, 19 единиц техники. Местные жители помогают пожарным. По данным сайта правительства Кузбасса, огонь уже уничтожил десять одноквартирных и восемь двухквартирных домов.

«В пострадавших от пожара домах жили 36 человек, в том числе 13 детей. Всех их временно разместят в Ижморской школе-интернате психолого-педагогической поддержки. Жителей село Постниково доставят в школу-интернат автобусами, обеспечат спальными местами и горячим питанием», - сообщили в пресс-службе правительства.

Причина пожара пока остается неизвестной.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области