Гендиректора кузбасской угольной компании подозревают в коммерческом подкупе

Руководитель крупной кузбасской угольной компании стал фигурантом уголовного дела. Гендиректор АО «ТопПром» подозревается в коммерческом подкупе в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным следственного управления СКР по Кемеровской области, в феврале 2020 года гендиректор предложил представителю польской фирмы $5 тыс. за то, чтобы уголь «ТопПрома» был закуплен по цене выше рыночной.

«Информация о коммерческом подкупе стала известна сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, все дальнейшие встречи проходили под их контролем. Материалы о преступной деятельности генерального директора были переданы в следственные органы», - рассказали в ведомстве.

Фамилия гендиректора в сообщении следственных органов не указывается. По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», этот пост занимает Владимир Честнейшин. В составе «ТопПрома» работает несколько угольных предприятий, включая шахту «Юбилейную» с годовым объемом добычи до 2 млн т.

Фото: pixabay.com