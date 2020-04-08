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В Кемерове рухнуло перекрытие строящегося здания

Главная Происшествия
Кемерово
13:16 8 Апреля 2020
обрушение, строительство, здание
Автор: Sibnovosti.ru
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Три человека пострадало в результате инцидента в строящемся здании в Кемерове. Во время работ там рухнуло перекрытие, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Здание расположено на территории завода «Химпром». Предприятие занимается производством химической продукции

«Пострадали трое мужчин, они госпитализированы в стационары города Кемерово в состоянии средней степени тяжести с переломами и ушибами», - рассказали ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

По данным источника информагентства в оперативных службах региона, на месте происшествия работают специалисты собственного пожарно-спасательного отряда «Химпрома». На сайте главного управления МЧС по Кемеровской области сообщения о ЧП пока нет.

Фото: сайт ГБУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф»

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