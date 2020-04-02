Экс-сотрудницу банка в Новокузнецке заочно приговорили за кредитные мошенничества

Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор по делу бывшей сотрудницы городского филиала одного из банков. Она признана виновной в мошенничестве с выдачей кредитов на общую сумму свыше 1 млрд руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Суд установил, что обвиняемая совершила 73 мошенничества. Она оформляла кредиты на суммы до 25 млн руб. на фиктивные фирмы по поддельным документам о финансовой деятельности и имуществе, предоставляемом в качестве залога по кредиту. Документы и имущественное положение заемщиков в нарушение требований банка его сотрудниками не проверялись», - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Фамилия обвиняемой в сообщении не указывается. По данным Sibnovosti.ru, речь идет об Олесе Чередниченко, работавшей в банке ВТБ 24. Разбирательство шло три года. В итоге обвиняемая получила девять с половиной лет лишения свободы и штраф в 800 тыс. руб. Приговор носит заочный характер.

«Подсудимая в 2014 году была объявлена в международный розыск, была задержана в Королевстве Нидерланды, в ее экстрадиции было отказано. С октября 2018-го судебное рассмотрение в отношении женщины было возобновлено в отсутствие подсудимой», - пояснил источник.

Информагентство уточняет, что в 2007-2009 годы подсудимая действовала в составе организованной преступной группы, члены которой (восемь человек) ранее уже были приговорены к различным срокам лишения свободы.

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