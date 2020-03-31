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Сообщение о смерти пациента с COVID-19 в Новокузнецке признали фейком

Главная Происшествия
Кемерово
12:58 31 Марта 2020
вирус, штраф, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Жительнице Новокузнецка грозит штраф в размере 100 тыс. руб. На своей странице в одной из соцсетей он разместила ложную информацию о смерти в городской больнице пациента с COVID-19, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информацию в соцсети обнаружили новокузнецкие полицейские в ходе мониторинга СМИ и интернета. Автором поста оказалась 33-летняя женщина.

«Она пояснила стражам порядка, будто услышала данную информацию от родственницы, работающей в больнице. Женщина призналась, что не задумывалась о негативных последствиях фейкового вброса и удалила сообщение, как только поняла, что оно недостоверное. Новокузнечанка принесла извинения всем, кого могло напугать ее сообщение, и призвала не повторять ее ошибки», - говорится в сообщении на сайте главного управления МВД России по Кемеровской области.

По данным правоохранительных органов, в отношении горожанки возбудили дело об административном правонарушении по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).

В конце минувшей недели правительство Иркутской области опровергло сообщение одной из телекомпаний о смерти пациентки с коронавирусом в Иркутске.

Фото: сайт главного управления МВД России по Кемеровской области

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