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Междугородный автобус сбил легковой автомобиль в Кузбассе

Главная Происшествия
Кемерово
16:43 28 Марта 2020
дтп, погиб, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
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В аварию в Кемеровской области попал автобус, следовавший из Алтайского края. Погибло три человека, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В Киселевске произошло ДТП с участием междугородного автобуса и легкового автомобиля. Все три человека из легковушки погибли, еще двое из автобуса получили травмы», - рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

По данным информагентства, автобус рейсом №671 следовал из Барнаула в Междуреченск. Он перевозил 28 человек. В ведомстве уточнили, что один из пострадавших был госпитализирован, а другие пассажиры отправились в Междуреченск на резервном автобусе.

Как писали Sibnovosti.ru, в соседнем с Киселевском городе Прокопьевске 13 марта произошла автомобильная авария, в которой также погибло три человека.

Фото: сайт следственного управления СКР по Кемеровской области

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