Силовики пришли в мэрию Новокузнецка

Силовики проводят обыски в мэрии крупнейшего города Кузбасса Новокузнецка. Их интерес вызвала деятельность одного из заместителей главы города, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Проводятся обыски в кабинете зама главы города по социальным вопросам, со стороны администрации оказывается всесторонняя помощь», - сказал информагентству «Интерфакс-Сибирь» сотрудник пресс-службы городской администрации.

Он добавил, что обыски проводят сотрудники ФСБ. Уточняется также, что по инициативе мэра Сергея Кузнецова в администрации начато служебное расследование. На сайте мэрии Новокузнецка указывается, что вице-мэром по социальным вопросам работает Григорий Вержицкий.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале этого года стало известно об аресте бывшего вице-мэра Новокузнецка Андрея Федорчука. Он стал фигурантом уголовного дела о хищении средств городского бюджета.

Фото: сайт мэрии Новокузнецка