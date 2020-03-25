Фитнес-тренер из Новокузнецка предлагал запугивать предпринимателей кашлем

Житель Новокузнецка предлагал предпринимателям запугать их конкурентов распространением инфекции. За свои услуги он просил 50 тыс. руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информацию о такой услуге полицейские Кемеровской области получили в ходе мониторинга СМИ и интернета.

«Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать. После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали», - говорилось в предложении, размещенном на сайте бесплатных объявлений.

По данным сайта главного управления МВД России по Кемеровской области, личность автора сообщения уже установлена. Им оказался 21-летний фитнес-тренер из Новокузнецка. Якобы он хотел пошутить, а в Китае никогда не был.

«В настоящее время собранные в отношении местного жителя материалы переданы специалистам территориального подразделения Роспотребнадзора», - рассказали в ведомстве о принятых мерах.

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