Вооруженный ножом налетчик ограбил банк в Кузбассе

В кузбасском городе Междуреченске злоумышленник ограбил банк. Вскоре он был задержан, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Налет произошел вчера примерно в 14:00. Посетитель, вооруженный ножом, вошел в помещение банка и потребовал деньги у оператора. Сотрудница успела нажать «тревожную кнопку», выведенную на пульт частной охранной организации «СВД - Рубеж». Злоумышленник ранил женщину ножом в шею, забрал 150 тыс. руб. и скрылся.

«В течение нескольких минут работники частной охранной организации при отработке прилегающей территории задержали подозреваемого в одном из дворов и передали прибывшим сотрудникам уголовного розыска. У задержанного были изъяты нож и все похищенные деньги. Налетчиком оказался 48-летний ранее судимый местный житель», - сообщили в главном управлении МВД России по Кемеровской области.

По данным полиции, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Отмечается также, что жизни и здоровью сотрудницы банка ничто не угрожает.

Фото: pixabay.com