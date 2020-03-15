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Кузбасс готовится к карантину из-за коронавируса

Главная Происшествия
Кемерово
12:53 15 Марта 2020
кузбасс, заболевание, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области завтра, 16 марта, вводят режим повышенной готовности. Распоряжение подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Причина - два случая заражения коронавирусной инфекцией в Кемерово. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Накануне стало известно о двух случаях заражения коронавирусом в Кемерово. Люди прибыли из Италии с пересадкой в Москве в Новосибирск, а после своим ходом добрались до столицы Кузбасса. Сейчас они находятся в инфекционной больнице №8. Под наблюдением еще четверо человек, что контактировали с зараженными. Один из них госпитализирован.

Распоряжение губернатора предполагает перенос всех массовых мероприятий с численностью более одной тысячи человек.

Всего в области под наблюдением врачей находится 97 человек.

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