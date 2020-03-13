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В ночном ДТП в Кузбассе погибло три человека

Главная Происшествия
Кемерово
10:52 13 Марта 2020
дтп, мвд, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Крупная автомобильная авария произошла в кузбасском городе Прокопьевске. Ее жертвами стали три человека, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ДТП произошло в ночь на 13 марта на проспекте Шахтеров. Водитель Toyota Crown совершил наезд на снежный вал, а затем автомобиль врезался в стойку рекламного щита. По предварительным данным, причиной инцидента стало то, что водитель при движении не учел погодные и дорожные условия.

«В результате аварии погибли три человека: водитель и два пассажира иномарки, их личности устанавливаются», - сообщил сайт главного управления МВД по Кемеровской области.

Фото: pixabay.com

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