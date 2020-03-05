Водителя признали виновным в гибели восьми горняков в Кемеровской области

Междуреченский городской суд вынес приговор 50-летнему водителю за гибель восьми горняков в Кемеровской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что 8 февраля прошлого года водитель автомобиля АО «Разрез «Распадский» перевозил людей по рабочим местам.

«При перевозке людей он не учел особенности состояния автомобиля и дорожного покрытия, ограниченную видимость, что повлекло за собой съезд и опрокидывание транспортного средства с водителя погибли восемь человек, тяжелые травмы получили четыре работника», - напомнили в ведомстве.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии- поселении. Приговор не вступил в законную силу.