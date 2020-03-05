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Водителя признали виновным в гибели восьми горняков в Кемеровской области

Главная Происшествия
Кемерово
11:32 5 Марта 2020
происшествия, суд, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Междуреченский городской суд вынес приговор 50-летнему водителю за гибель восьми горняков в Кемеровской области. Об этом сообщает региональная прокуратура. 

Установлено, что 8 февраля прошлого года водитель автомобиля АО «Разрез «Распадский» перевозил людей по рабочим местам. 

«При перевозке людей он не учел особенности состояния автомобиля и дорожного покрытия, ограниченную видимость, что повлекло за собой съезд и опрокидывание транспортного средства с водителя погибли восемь человек, тяжелые травмы получили четыре работника», - напомнили в ведомстве.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии- поселении. Приговор не вступил в законную силу.

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