Четверых фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» отправят под суд

В суд направлено уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в получении взяток за введение в эксплуатацию здания ТЦ «Зимняя вишня». На скамье подсудимых окажутся: начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, ее сын Эдуард Комкова, начальник отдела указанной инспекции Светлана Шенгерей и директор ООО «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, Комкова и еще трое обвиняемых получили 7 млн рублей от застройщика – генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». За вознаграждение она не привлекла его к ответственности при реконструкции здания второй очереди ТРЦ. Работы производились без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации.

«Денежные средства по указанию Комковой с марта 2013 года по март 2014 года были перечислены в ООО «ИСК «Ресурс» по мнимому договору на оказание услуг по проектированию. В последующем сообщники их обналичили», - рассказали в ведомстве.

Правоохранители также уверены, что это не единственный эпизод. Подозреваемые не приняли меры по устранению выявленных нарушений при строительстве ТРЦ.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел в марте 2018 года, погибли 60 человек.