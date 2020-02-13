Бывшего вице-мэра Новокузнецка арестовали на два месяца

Арестован бывший вице-мэр Новокузнецка Андрей Федорчук. Ранее глава города Сергей Кузнецов отстранил его от должности за подделку служебных документов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В отношении Федорчука избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на исполнение муниципального контракта на оказание услуг в рамках подготовки к паводку», - сказал ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

По его данным, сумма ущерба составила порядка 7 млн руб.

Андрей Федорчук ранее являлся заместителем мэра по взаимодействию с административными органами, ГО и ЧС. О его отставке было официально объявлено в марте прошлого года.

«Причиной этому послужили документы, представленные ранее за 2018 год в рамках подготовки к весеннему паводку в виде актов выполненных работ. … Подпись главы города на соответствующих документах была подделана, о чем свидетельствует почерковедческая экспертиза», - объясняли тогда в новокузнецкой мэрии.

Фото: pixabay.com