Задержан начальник полиции одного из районов Кузбасса

В Кемеровской области задержан начальник отдела МВД России по Таштагольскому району. Его подозревают в избиении задержанного, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

«9 февраля текущего года в отделение полиции «Шерегеш» за мелкое хулиганство был доставлен ранее судимый 39-летний местный житель. Начальник отдела полиции зашел в камеру для административно задержанных и причинил мужчине побои», - изложил версию следствия сайт следственного управления СКР по Кемеровской области.

По данным ведомства, решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.

Фото: сайт следственного управления СКР по Кемеровской области