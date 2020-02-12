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Задержан начальник полиции одного из районов Кузбасса

Главная Происшествия
Кемерово
19:17 12 Февраля 2020
полиция, задержание, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области задержан начальник отдела МВД России по Таштагольскому району. Его подозревают в избиении задержанного, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

«9 февраля текущего года в отделение полиции «Шерегеш» за мелкое хулиганство был доставлен ранее судимый 39-летний местный житель. Начальник отдела полиции зашел в камеру для административно задержанных и причинил мужчине побои», - изложил версию следствия сайт следственного управления СКР по Кемеровской области.

По данным ведомства, решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.

Фото: сайт следственного управления СКР по Кемеровской области

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