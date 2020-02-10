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В Кузбассе откопали туристов после схода снега с крыши кафе

Главная Происшествия
Кемерово
13:32 10 Февраля 2020
снег, скр, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
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В различных регионах Сибири продолжают фиксировать случаи, когда падающий с крыш снег приводит к печальным последствиям. За последние дни список таких инцидентов увеличился, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В минувшую субботу в кузбасском городе Мыски снег обрушился с трехэтажного здания на женщину и подростка. Они получили травмы и были госпитализированы. Похожий случай имел место в тот же день в другом кузбасском населенном пункте – Шерегеше.  

«Предварительно установлено, что рабочие убирали снег с кровли кафе, огородив центральную часть перед зданием сигнальной лентой. Однако снег сошел правее, попав на торговую палатку, где находились люди. В результате с травмами различной степени тяжести за помощью обратились 42 - и 28-летняя женщины», - сообщает сайт следственного управления СКР по Кемеровской области.

По данным сайта курорта Шерегеш, снег с крыши кафе «Сусанин» сошел на туристов, выходивших из здания. Выкопали их из-под снега другие туристы, ставшие свидетелями происшествия.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее подобные инциденты происходили в Томске и в поселке Октябрьский Новосибирской области. Причем, в Октябрьском погиб пенсионер.

Фото: сайт курорта Шерегеш

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