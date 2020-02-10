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Два человека погибло в кузбасском ДТП

Главная Происшествия
Кемерово
08:53 10 Февраля 2020
дтп, погиб, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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Очередное крупное ДТП произошло в Кузбассе. В аварии погибло два человека, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ДТП произошло вчера около 15:50 на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск на территории Яшкинского района области. Столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и междугородний пассажирский автобус МАЗ, направлявшийся из Анжеро-Судженска в Кемерово.

«Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля Isuzu не справился с управлением… В результате ДТП водитель фуры погиб на месте. На момент ДТП в пассажирском транспортном средстве находился 51 человек. С места автоаварии в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и трое пассажиров автобуса. Одна из них – 71-летняя пенсионерка - скончалась в медицинском учреждении», - говорится в сообщении главного управления МВД России по Кемеровской области.

Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Как писали Sibnovosti.ru, в конце минувшей недели в аварию в Кузбассе попал микроавтобус, в котором в новокузнецкий аэропорт направлялась детская спортивная команда из Магадана. В этой аварии погиб один человек.

Фото: сайт следственного управления СКР по Кемеровской области

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