Два человека погибло в кузбасском ДТП

Очередное крупное ДТП произошло в Кузбассе. В аварии погибло два человека, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ДТП произошло вчера около 15:50 на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск на территории Яшкинского района области. Столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и междугородний пассажирский автобус МАЗ, направлявшийся из Анжеро-Судженска в Кемерово.

«Предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля Isuzu не справился с управлением… В результате ДТП водитель фуры погиб на месте. На момент ДТП в пассажирском транспортном средстве находился 51 человек. С места автоаварии в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и трое пассажиров автобуса. Одна из них – 71-летняя пенсионерка - скончалась в медицинском учреждении», - говорится в сообщении главного управления МВД России по Кемеровской области.

Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Как писали Sibnovosti.ru, в конце минувшей недели в аварию в Кузбассе попал микроавтобус, в котором в новокузнецкий аэропорт направлялась детская спортивная команда из Магадана. В этой аварии погиб один человек.

Фото: сайт следственного управления СКР по Кемеровской области