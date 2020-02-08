Детская команда из Магадана попала в ДТП в Кузбассе

Детская спортивная команда из Магадана попала в ДТП в Кузбассе. Один из участников инцидента погиб, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Авария произошла вчера вечером на 213-м километре автодороги Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк на территории Новокузнецкого района. Минивен Hyundai Grand Stareх перевозил детей в аэропорт Спиченково.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивэном … В результате водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте. Еще семь человек – пассажиров Hyundai - доставлены в больницу для обследования», - сообщает сайт главного управления МВД России по Кемеровской области.

Как уточнили сегодня в региональном следственном управлении СКР, всего в миниавтобусе находилось восемь детей в возрасте 12-14 лет, которых сопровождал тренер. У двоих спортсменов диагностированы травмы средней тяжести, у остальных ссадины и ушибы. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Фото: сайт следственного управления СКР по Кемеровской области