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Пожар в кузбасском Гурьевске унес жизни четырех человек

Главная Происшествия
Кемерово
10:01 4 Февраля 2020
пожар, дети, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
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Четыре человека погибло в результате пожара в кузбасском городе Гурьевске. В их числе трое детей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пожар произошел в ночь на 4 февраля в частном жилом доме. По данным пресс-службы главного управления МЧС по Кемеровской области, к моменту прибытия пожарных все здание уже было охвачено огнем.

«Четверо погибших: женщина 1950 года рождения, мальчик и девочка 2008 года рождения, девочка 2007 года рождения», - рассказали ТАСС в оперативных службах региона.

По данным спасателей, только на прошлой неделе в регионе произошло 15 «печных» пожаров. Их причиной становятся нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи или при утилизации золы.

ЧП в Гурьевске – далеко не первый случай в Сибири пожаров в частных домах этой зимой, в котором погибли дети. Аналогичные трагедии имели место в Алтайском крае, Красноярской крае, Иркутской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Кемеровской области

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